Lula falou em mais proximidade com a Câmara, diz líder do PSB após reunião

O líder do PSB na Câmara, Gervásio Maia (PB), disse depois do encontro promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes de bancada no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 22, que o petista deverá ter mais compromissos do tipo para azeitar sua relação com o Legislativo. O próprio Lula disse que haveria esse contato mais próximo, de acordo com Gervásio.

“Ele disse que vai ter uma proximidade maior, vai dialogar mais, vai ser meio que uma rotina”, declarou o deputado. Isso serviria inclusive para o presidente entender o que acontece em cada região do Brasil.

A confraternização também teve a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). De acordo com o líder do PSB, Lira disse ser importante a ampliação do diálogo com o governo.

Leia a seguir a lista de presentes:

– Rui Costa – ministro da Casa Civil;

– Fernando Haddad – ministro da Fazenda;

– Luciana Santos – ministra da Ciência e Tecnologia e presidente do PC do B;

– Alexandre Padilha – ministro das Relações Institucionais;

– Paulo Pimenta – ministro da Secretaria de Comunicação;

– Arthur Lira (PP-AL) – presidente da Câmara;

– Márcio Jerry (PC do B-MA) – líder do PC do B;

– Luciano Bivar (União Brasil-PE) – presidente do União Brasil;

– José Guimarães (PT-CE) – líder do governo na Câmara;

– Antonio Brito (PSD-BA) – líder do PSD na Câmara;

– Damião Feliciano (União Brasil-PB) – presidente da Bancada Negra;

– Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) – vice-líder do Psol;

– Gleisi Hoffmann (PT-PR) – presidente do PT;

– Afonso Motta (PDT-RS) – líder do PDT;

– Dr. Luizinho (PP-RJ) – líder do PP;

– Odair Cunha (PT-MG) – líder do PT;

– Isnaldo Bulhões (MDB-AL) – líder do MDB;

– Luciano Amaral (PV-AL) – sem cargo de liderança;

– José Luiz Penna – presidente do PV;

– João Campos – prefeito de Recife e vice-presidente do PSB;

– Gervásio Maia (PSB-PB) – líder do PSB na Câmara;

– Romero Rodrigues (Podemos-PB) – líder do Podemos;

– Hugo Motta (Republicanos-PB) – líder do Republicanos;

– Elmar Nascimento (União Brasil-BA) – líder do União Brasil;

– Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) – líder da Maioria na Câmara.