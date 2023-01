Lula fala do papel dos ministérios em seu governo

Na primeira fala oficial do mandatário como presidente da República, Lula reafirmou a importância de cada um dos ministérios em seu governo, e como eles conduzirão o país

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi empossado neste domingo (1), em uma sessão solene de posse presidencial realizada no Congresso Nacional, que ocorreu logo após o desfile em carro aberto do presidente.

Lula discursou, já como atual presidente, depois de cumprimentar todos os presentes na mesa, a ex-presidente Dilma Rousseff, sua esposa Janja Lula e a esposa de Alckmin, Lu Alckmin, o mandatário iniciou seu discurso.

Na primeira fala oficial do mandatário como presidente da República, Lula reafirmou a importância de cada um dos ministérios em seu governo, e como eles conduzirão o país. A começar pelo ministério dos Povos Indígenas.

“Vamos revogar todas as injustiças contra os povos indígenas. Uma nação não se mede apenas às estatísticas, assim como o ser humano, uma nação se expressa pela alma do seu povo e a alma do Brasil resiste na diversidade inigualável da nossa gente. Estamos fundando o ministério da Cultura, para retomar as políticas de incentivo, uma política cultural democrática não pode temer às críticas, que brotem todas as flores, sem censura e sem discriminação”, disse.

O presidente também falou sobre o racismo, machismo e desigualdades sociais.

“Não é admissível que negros e pardos continuem sendo a maioria pobre e oprimida de um país construído em cima do sofrimento de seus antepassados. Criamos um ministério da promoção da Igualdade Social, para ampliar a política de cotas e para retomar as polícias voltadas ao povo negro e pardo. É inadmissível que as mulheres recebam menos que os homens realizando a mesma função, que não sejam reconhecidas no mundo política, que seja assedias, violentadas e que sofram assédios. Estamos renovando o ministério das Mulheres para demolir esse castelo secular de desigualdade e preconceito. Não existirá verdadeira justiça no país em que um só ser humano seja injustiçado, caberá o ministério dos Direitos Humanos para que cada cidadão tenha seus direitos preservados”.

Lula também citou a harmonia entre os poderes e a necessidade de assegurar isso durante seu mandato.

“O ministério da Justiça e da Segurança Pública atuará para harmonizar os poderes e entes federados para promover a paz onde ela é mais urgente, nas comunidades pobres, no crime organizado, nas milícias e violências”, finalizou.