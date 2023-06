Lula fala com papa Francisco sobre guerra, meio ambiente e respeito a povos indígenas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tiveram um encontro com o papa Francisco, no Vaticano

Michele Oliveira

Roma, Itália

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tiveram um encontro com o papa Francisco, no Vaticano, nesta quarta-feira (20). Eles chegaram por volta das 14h20 no horário local (9h20 em Brasília), posaram para fotos e tiveram uma audiência privada com o pontífice.

O principal tema da conversa de 45 minutos girou em torno da Guerra da Ucrânia, em que tanto Lula quanto o líder da Igreja Católica estão empenhados em promover conversas em busca da paz.

Em nota, a Santa Sé disse que houve uma “troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica” e que foram abordados temas de interesse comum, como a luta contra a pobreza, o respeito aos povos indígenas e a proteção ao meio ambiente.

Na tradicional troca de presentes, Janja ofereceu ao papa uma gravura de autoria de J. Borges -xilógrafo pernambucano que é considerado um dos maiores artistas do gênero. Além de ilustrar o calendário da ONU de 2002, Borges já teve suas obras expostas no Museu do Louvre, em Paris, e no Museu de Arte Moderna de Nova York (MomA).

Francisco recebeu também uma imagem da Nossa Senhora de Nazaré -Lula convidou o papa a visitar a procissão católica do Círio de Nazaré, que ocorre em outubro em Belém, no Pará. Aos 86 anos, o pontífice já deu a entender que diminuiria o ritmo de viagens em decorrência de sua saúde.

“Talvez tenhamos que mudar um pouco o estilo, mas eu tentaria continuar a fazer isso, estar perto das pessoas, porque é uma forma de servir”, afirmou, em julho do ano passado. No início deste mês, o líder religioso foi submetido a uma cirurgia com anestesia geral em razão de risco de obstrução intestinal

Seguindo a tradição, o papa também ofereceu alguns itens a Lula, entre eles uma placa de baixo relevo em bronze com a escrita em italiano: “A paz é uma flor frágil”. “Estamos em tempo de guerra, e a paz é muito frágil”, disse Francisco, em espanhol, ao presidente brasileiro, de acordo com vídeo compartilhado por Lula no Twitter.

O papa ofereceu também cópias do Documento sobre a Fraternidade Humana, assinado em 2019, e da sua mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, comemorado em 1º de janeiro.

“Ninguém pode salvar-se sozinho. Juntos, recomecemos a partir da Covid-19 para traçar sendas de paz”, diz o início do texto do último documento.

O presidente recebeu também o livro com a oração feita pelo papa no dia 27 de março de 2020 -naquele dia, o mundo acabava de estabelecer as primeiras restrições de circulação por causa do coronavírus, e Francisco rezou diante de uma praça de São Pedro completamente vazia. Em uma cerimônia repleta de simbolismos, o Vaticano levou ao local na ocasião uma peça conhecida como crucifixo milagroso, que, diz a tradição, salvou Roma da peste negra há quase 500 anos.

Nas redes sociais, Lula agradeceu ao pontífice, primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica, pela audiência realizada no Vaticano e pela “boa conversa sobre a paz no mundo”.