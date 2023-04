Lula escolhe ex-interventor para comandar interinamente GSI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nomear interinamente o ex-interventor da segurança no Distrito Federal Ricardo Cappelli para comandar interinamente o GSI

Marianna Holanda e Renato Machado

Brasília, DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nomear interinamente o ex-interventor da segurança no Distrito Federal Ricardo Cappelli para comandar interinamente o GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

A decisão foi anunciada pelo ministro da Secom, Paulo Pimenta, a jornalistas, na noite desta quarta-feira (19), após a demissão do ministro do GSI, general Gonçalves Dias.

Pimenta também anunciou a exoneração do atual secretário-executivo do GSI Ricardo José Nigri, que havia assumido o cargo no dia 24 de janeiro, cerca de duas semanas após os ataques golpistas do dia 8 daquele mês.

Nigri havia sido indicado para substituir o general Carlos José Russo Assumpção Penteado, que era homem de confiança do ex-chefe do GSI no governo Bolsonaro, general Augusto Heleno.

Cappelli assumirá o cargo de secretario-executivo, e, na ausência de um novo ministro, comandará a pasta.