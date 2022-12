Lula: Equipe de festa da posse precisou refazer às pressas homenagem a Pelé após morte

De Marcelo D2 a Alinne Moraes, famosos criticam viagem de Bolsonaro aos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Celebridades criticaram nas redes sociais a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos para passar a virada de ano.

“Vocês repararam que os ‘patriotas’ estão todos em Miami Eu venho falando isso há muito tempo. Patriotas de Miami Odeiam o Brasil, amam Miami”, escreveu Marcelo D2.

A atriz Alinne Moraes publicou no Instagram uma montagem, na qual a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) aparece na janela de um avião pulando de paraquedas com uma placa dizendo “Tchau, querido”. Na legenda, escreveu: “Às 14h02, foi registrada a decolagem da aeronave da FAB levando Jair Messias para os Estados Unidos. #tchauquerido”.

O ator Bruno Gissoni compartilhou a montagem publicada por Alinne Moraes. Ele também escreveu nos stories: “E, no final, o pior e mais covarde presidente da história… Fugiu”.

O humorista Maurício Meirelles fez uma brincadeira, comparando a viagem ao episódio do “patriota do caminhão”. “Ninguém fez a montagem do patriota na frente do avião?”, questionou no Twitter.

A chef de cozinha Bel Coelho reproduziu nos stories do Instagram um tuíte do deputado federal André Janones (Avante-MG), que fala que Bolsonaro “deve fugir para algum asilo político assim que sua prisão for decretada”. Também compartilhou um post da antropóloga Lilia Schwarcz que diz “Atenção. Presidente prepara sua fuga, e com dinheiro público”.

Jair Bolsonaro decolou para os Estados Unidos nesta sexta-feira (30). Ele decidiu desprezar o rito democrático e não passará a faixa para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro, RJ

O palco gigantesco da festa de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) montado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, chama a atenção não só pela largura de 100 metros e pela altura central de 30 metros. Existe ali a representação, propositalmente voltada para cima, da bandeira nacional nas cores verde, azul, amarelo e branco. O símbolo tem ainda como destaque três estrelas, uma em cima da outra.

“Mas não são 27 (todos os estados brasileiros mais o Distrito Federal)?”, perguntam-se alguns. É que o número três tem um significado especial para o projeto: o terceiro mandato de Lula como presidente, um fato histórico e inédito. “É uma celebração, a gente tinha que celebrar essa vitória depois de tudo que o presidente Lula passou. É também a representatividade da redenção e de uma perspectiva de futuro”, explicou Warley Alves, o diretor artístico do Festival do Futuro. Ele, Batman Zavareze e Andrey

Hermuche são os responsáveis por toda concepção da ideia, pensada e organizada pela futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

Em conversa com a reportagem nesta sexta-feira (30), Warley e Zavareze adiantaram algumas das surpresas que serão vistas no evento. Uma delas é a homenagem a Pelé, que morreu na quinta-feira (29), vítima de complicações de um câncer no cólon. O Rei do Futebol terá uma projeção especial no palco, que precisou ser refeita às pressas. “A ideia era passar uma mensagem de força e desejo por uma recuperação da saúde. Agora, o contexto é outro, e a intenção é exaltar um herói do nosso país”, revelou Zavareze.

Imagens da trajetória pessoal e política de Lula também serão projetadas nos telões, assim como outras figuras relativas às identidades culturais do país. “O Brasil é muito plural e diverso, e próprio presidente fala isso. Claro que ele vai estar incluído, mas isso é uma parte”, adiantou Batman, que assim com Warley se alimenta a poucas horas do evento dos números consideráveis do evento. Serão 65 artistas divididos em dois palcos (com aproximadamente 1 hora de show para cada atração) e um público estimado em 600 mil pessoas. Paulo Vieira, Titi Müller e Muka estão confirmados na apresentação.

A dupla também comenta que os dois palcos foram colocados lado a lado de forma proposital. Enquanto um show estiver ocorrendo, uma equipe estará preparando o próximo ao lado. “É um conceito de construção, de que estamos todos juntos e construindo coletivamente um grande show. Não é o diretor técnico, não é o assistente de iluminação que vai estar trabalhando no palco. É o artista. E todo mundo é o artista”, explica Zavareze.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dupla também falou sobre a relação com a Janja. “Ela é uma mulher muito antenada. Quer estar por dentro de como as coisas acontecem, como que faz, inclusive, quer entender tecnicamente todo o processo. Ela é disponível”, resumiu Warley, que trabalha com Lula desde 2015.

“Conheci a Janja praticamente agora, e todas as pessoas me perguntam como ela é. O Lula tem carisma, aquele magnetismo, e a Janja tem um sorriso na alma. Ela sabe escutar. Ela tem uma posição, tem uma ideia, mas sempre escuta, procura refletir e isso é admirável. É um privilégio tê-la por perto e tudo foi uma sinergia só”, elogia Zavareze.

Os dois só não falaram sobre a preocupação com a segurança no local, cujo esquema é mantido em segredo pelas Força Nacional, justamente para a proteção dos envolvidos. “Estamos todos em uma vibração de esperança, de paz e de que vai dar tudo certo na posse de Lula, vai ser lindo”, desconversa Warley.