Lula elogia Romero Jucá, um dos articuladores do impeachment de Dilma

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) elogiou nesta quarta-feira (10) o ex-senador Romero Jucá (MDB) um dos articuladores do impeachment de Dilma Rousseff (PT).

“O Romero é tão esperto que ele é sempre senador, mesmo quando ele não tá exercendo o cargo”, disse Lula.

Jucá estava presente no evento de anúncio do resultado da seleção do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades, realizado no Palácio do Planalto.

Romero Jucá era senador pelo MDB de Roraima e chegou a ser nomeado ministro do Planejamento no governo interino de Michel Temer, mas foi afastado sob acusação de tentar atrapalhar a Operação Lava Jato.

Em 2019, se tornou réu da investigação, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por envolvimento em um esquema na Transpetro, subsidiária da Petrobras. O processo contra o ex-senador foi retirado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 2020.

Em áudios revelados pela Folha de S.Paulo em 2016, o então ministro do Planejamento sugeria ao ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado que uma “mudança” no governo federal resultaria em um pacto para “estancar a sangria” representada pela Lava Jato, que investigava os dois.

As conversas ocorreram semanas antes da votação na Câmara que desencadeou o impeachment de Dilma. Gravados de forma oculta, os diálogos entre Machado e Jucá somavam 1h15min e revelaram Jucá como arquiteto da deposição da então presidente.