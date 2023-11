Lula e Sánchez defendem concluir acordo Mercosul-UE o mais breve possível

A conclusão do tratado de livre-comércio entre ambos os blocos, alcançado em 2019, enfrenta resistências da parte sul-americana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, defenderam, nesta sexta-feira (3), em uma conversa por telefone, que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve ser concluído o mais breve possível.

A conclusão do tratado de livre-comércio entre ambos os blocos, alcançado em 2019, enfrenta resistências da parte sul-americana depois que os europeus apresentaram, no início do ano, novas exigências ambientais relacionadas ao setor agropecuário.

A ligação entre Lula e Sánchez, antes de uma nova rodada de negociações comerciais entre ambos os blocos prevista para a próxima semana, foi feita em um momento, no qual o Brasil preside o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai), e a Espanha, o Conselho da UE.

“Falamos sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia e de fazermos um esforço para concluir a negociação antes do fim das presidências do Brasil e da Espanha em cada bloco”, no final do ano, escreveu Lula na rede social X.

Na mesma plataforma, Sánchez confirmou ter falado com Lula e disse que a “Espanha tem entre suas prioridades alcançar o acordo UE-MERCOSUL o mais breve possível”.

Segundo uma nota do Palácio do Planalto, Lula reiterou suas críticas às exigências ambientais da UE e reafirmou sua posição de restringir, no acordo, o acesso às compras governamentais.

Na ligação, o presidente também convidou seu “amigo” Sánchez a visitar Brasil.

