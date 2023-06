Lula e papa Francisco se encontram no Vaticano

Após o encontro com o papa, Lula tem audiência com o arcebispo Edgar Peña Parra, da Secretaria de Estado do Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o papa Francisco se encontraram, nesta quarta-feira (21), no Vaticano. A visita ao pontífice faz parte da agenda que Lula cumpre na Europa, nessa semana, quando passará por Itália e França. Na pauta do encontro estão temas como a guerra na Ucrânia, mudanças climáticas e o combate à fome. Lula também vai convidar o pontífice para participar do Círio de Nazaré, uma das principais festas religiosas do país realizada anualmente em outubro, em Belém (PA). Após o encontro com o papa, Lula tem audiência com o arcebispo Edgar Peña Parra, da Secretaria de Estado do Vaticano. Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR Com informações da Agência Brasil