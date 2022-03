Lula e ex-presidentes da Espanha, da Colômbia e do Paraguai debatem democracia na UERJ

O petista vai encerrar o evento com uma conferência sobre igualdade e o futuro da América Latina, na Concha Acústica Marielle Franco, dentro da universidade

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) vão participar do Encontro Internacional Democracia e Igualdade, que vai ocorrer nos dias 28 e 29 de março na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

O petista vai encerrar o evento com uma conferência sobre igualdade e o futuro da América Latina, na Concha Acústica Marielle Franco, dentro da universidade. O reitor da UERJ, Ricardo Lodi Ribeiro, fará a apresentação do painel.

São esperadas 15 mil pessoas na cerimônia de encerramento com Lula.

No primeiro dia de debates, Dilma participará de uma mesa com os ex-presidentes da Colômbia Ernesto Samper e do Paraguai Fernando Lugo. A advogada Carol Proner fará a mediação da conversa.

Ela é coordenadora do evento ao lado da pró-Reitora de Extensão e Cultura da UERJ, Cláudia Gonçalvez de Lima, e do professor da UERJ Pablo Gentili.

Também no dia 29, o ex-presidente da Espanha Luís Rodríguez Zapatero dará uma palestra sobre igualdade e justiça social.

O evento é organizado pela UERJ e pelo Grupo Puebla. As atividades serão presenciais, com inscrições online.