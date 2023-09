Lula diz ter conversado com Zelenski sobre paz e diálogo

O governo brasileiro afirmou que havia oferecido três horários a Zelenski na ocasião, e que este “simplesmente não apareceu”

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfim se reuniu com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em Nova York, nesta quarta (20) após desencontros e críticas mútuas.

“Hoje me reuni, em Nova York, com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Conversamos sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países”, publicou Lula em sua conta oficial no X (ex-Twitter).

Os dois líderes conversaram às margens da Assembleia-Geral da ONU. O encontro se dá após rumoroso desencontro entre os líderes durante a cúpula do G7 em Hiroshima, em maio, evento de que ambos participavam na condição de convidados.

O governo brasileiro afirmou que havia oferecido três horários a Zelenski na ocasião, e que este “simplesmente não apareceu”. Fontes do Planalto minimizaram a importância de Lula não ter se reunido com Zelenski à época.

Depois, em uma entrevista em Kiev à Folha de S.Paulo e a outros veículos de imprensa da América Latina, o presidente ucraniano deu versão distinta, dizendo que a culpa pelo episódio não tinha sido de sua equipe.