Lula diz que tem ministros que não são trocáveis

Um dia após a troca no Turismo, o presidente afirmou que não fará substituições no primeiro escalão do governo

Nesta sexta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “tem ministros que não são trocáveis”. A declaração foi feita em discurso no Palácio do Planalto, na cerimônia de sanção da lei que retomou o programa Mais Médicos.

Dentre os ministros que não são trocáveis está Nísia Trindade, que chefia a Saúde. Partidos do Centrão têm interesse em assumir a pasta em troca de ampliar a base do governo no Congresso. “Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente. Ela é a minha ministra”, afirmou o presidente.

Além disso, o petista disse que não fará substituições no primeiro escalão do governo. Foi divulgada ontem a troca no Turismo, com a saída de Daniela Carneiro e a chegada de Celso Sabino.

O Centrão reinvidica mais espaço na Esplanada dos Ministérios, visando, principalmente, o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do programa Bolsa Família e é chefiado por Wellington Dias, é um dos alvos de desejo do grupo de partidos.

Os comandos do Ministério dos Esportes, que hoje está com Ana Moser, da Caixa Econômica Federal e dos Correios também são disputados.