Lula diz que quer Haddad no Governo de SP e pede ‘compreensão’ a PSB e PSOL

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta (9) que Fernando Haddad (PT) tem boas chances de se eleger como o governador de São Paulo. Em entrevista à Rádio Clube Recife, Lula afirmou que espera “compreensão” dos partidos políticos progressistas para apoiar a candidatura do ex-prefeito da capital paulista ao Palácio dos Bandeirantes.

“Eu trabalho com a ideia de que o Haddad vai ser o governador de São Paulo”, disse Lula. “O Haddad está muito maduro, muito consciente. Acho que haverá compreensão do PSB e de outros partidos políticos, do companheiro do PSOL, e, em algum momento, vamos poder anunciar [Haddad como candidato ao governo paulista].”

Em São Paulo, o PT articula para que PSOL e PSB apoiem Fernando Haddad como o nome para a disputa eleitoral do estado. Na semana passada, o pré-candidato ao governo paulista pelo PSOL, Guilherme Boulos, se reuniu com Lula. O tema da conversa, no entanto, foi o apoio do partido à candidatura do petista ao Planalto, de acordo com apuração da Folha. Foi acertado que acontecerá outro encontro para tratar sobre o pleito estadual em São Paulo com os dirigentes de ambos partidos.

Em meio a impasses sobre a disputa para o governo paulista, o ex-governador Márcio França (PSB) já afirmou que considera retirar sua pré-candidatura no pleito estadual a fim de compor uma chapa com Haddad. “Em julho ou maio, quem estiver na frente é o candidato a governador, e o outro vai compor a chapa do jeito que der”, afirmou França, em entrevista à GloboNews. “O PT topou, o Lula topou, a Glesi topou”, disse. “O Haddad deve vir a topar também.”

Segundo o ex-presidente Lula, o PT tem com Fernando Haddad “muita chance” de, pela primeira vez, conseguir eleger um governador em São Paulo. “Vai ser algo muito importante e uma experiência muito rica para o Brasil e para São Paulo.”