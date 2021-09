Lula diz que Bolsonaro “está mais para Hitler e Mussolini”

“O que tá acontecendo no Brasil não é uma disputa de direita e esquerda. É entre fascistas e democracia”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro em sua participação no “Mano a Mano”, podcast da plataforma Spotify apresentado pelo rapper Mano Brown. Lula disse que Bolsonaro não deve ser classificado como político de esquerda, pois ele “está mais para Hitler e Mussolini”.

“O que tá acontecendo no Brasil não é uma disputa de direita e esquerda. É entre fascistas e democracia. Bolsonaro não é de direita. Ele tem que ser analisado mais pra Hitler e Mussolini do que pra um cara de direita. Porque ele não pensa. Ele não constrói um pensamento, ele constrói bobagem. Você não vê uma frase inteira dele dizendo alguma coisa que preste, é só bobagem. Não tem 3 minutos de argumento pra nada sério, Por isso que a vida dele é fake news”, afirmou Lula.

Brown e Lula chegaram neste assunto através de uma discussão entre “direita e esquerda”. A avaliação do ex-presidente é de que “esquerda são agrupamentos políticos mais preocupados com a questão social, com o crescimento de oportunidades para os chamados oprimidos. E as direitas são aqueles setores conservadores, que querem ficar mais ricos em detrimento da sociedade”.

O petista criticou a definição da direita do interesse em um estado menor e afirmou que candidatos deste espectro defendem “um estado servindo aos seus interesses”.

“A direita não fala uma linguagem que eu admiro que ela fale. Ele (Bolsonaro) ganhou porque muita gente do nosso povo votou com ele. Nós perdemos no debate ideológico. A direita tem sua importância sim, eu admiro um cara de direita que debate com firmeza. O que não acho é que esteja preparado pra enfrentar o debate destrutivo que eles fizeram”, opinou.