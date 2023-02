Lula diz que atos golpistas foram ‘revolta dos ricos que perderam as eleições’

Os ataques do último dia 8 atingiram em especial a sede do STF, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta segunda-feira, 6, no Rio de Janeiro, que os atos golpistas nos edifícios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, foram “uma revolta dos ricos que perderam as eleições”. As declarações do petista ocorreram durante a posse de Aloizio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“O que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada e na Suprema Corte foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar porque um dia o povo pobre pode cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país”, disse. “Esse país não pode continuar a ser governado para uma pequena parcela da sociedade.”

Apesar de Lula citar o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, ele não foi invadido. Os ataques atingiram em especial a sede do STF, o Palácio do Planalto (sede administrativa do Executivo federal) e o Congresso (incluindo a Câmara e o Senado).

Na mais recente denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra envolvidos nos ataques, na semana passada, foram implicadas 152 pessoas. Ato todo, já foram apresentadas ações contra 653 pessoas na Justiça. Segundo o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, que assina as denúncias, o QG do Exército apresentava “evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência” dos manifestantes que defendiam a tomada do poder. Além da condenação e prisão, a procuradoria também pede o pagamento de uma indenização “em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados”.

Estadão Conteúdo