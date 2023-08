Lula dispensa diretor da segurança presidencial que foi do GSI de Bolsonaro

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo secretário-executivo do GSI, Ivan de Sousa Corrêa Filho

(FOLHAPRESS)

O governo Lula dispensou o coronel Laurence Alexandre Xavier Moreira do cargo de diretor no Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI.

O QUE ACONTECEU

Moreira atuava no GSI desde 2022, último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele era assessor parlamentar da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), órgão que, desde março deste ano, saiu da alçada do GSI e passou a ser subordinado à Casa Civil.

A dispensa do militar já vale a partir desta sexta-feira (11). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo secretário-executivo do GSI, Ivan de Sousa Corrêa Filho.

Coronel tinha sido nomeado chefe da segurança de Lula em maio. A nomeação tinha sido feita devido a uma desconfiança dos petistas com o GSI, que foi comandado pelo general Augusto Heleno no governo Bolsonaro.

GSI ENVIOU A MAURO CID DADOS DE VIAGENS DE LULA

A informação foi confirmada pelo general Marcos Antônio Amaro dos Santos à colunista do UOL Carla Araújo. Segundo ele, as informações que o tenente-coronel recebeu foram sobre viagens e eventos do presidente.

De acordo com o ministro, haverá o afastamento de pessoas envolvidas no caso. Uma das linhas de apuração é que possa ter ocorrido uma falha de permanência dos e-mails na lista de distribuição.