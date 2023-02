Lula deve receber ministra francesa

A agenda contrasta com o tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dispensou a Jean-Yves Le Drian, antecessor de Colonna

A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, tem previsão de se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (8) à tarde, após visita e almoço no Itamaraty.

A agenda contrasta com o tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dispensou a Jean-Yves Le Drian, antecessor de Colonna na chefia da diplomacia francesa, durante visita dele ao Brasil, em 2019.

Na ocasião, Bolsonaro esnobou o visitante e foi cortar o cabelo no horário em que ocorreria a reunião. Na época, o governo brasileiro era criticado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em razão do desmatamento na Amazônia.