Lula deve cobrar de ministros mais atenção ao Congresso em reunião

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Na reunião ministerial da próxima quinta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende cobrar dos seus auxiliares mais atenção na relação com deputados e senadores. Vai pedir que não se esqueçam de avisá-los quando houver viagem aos estados e para priorizar agendas com eles.

A falta de interlocução com ministros tem sido uma das principais queixas entre os parlamentares, com quem Lula ainda tenta solidificar uma relação harmônica. Na segunda-feira (12), por exemplo, a bancada do Rio de Janeiro manifestou incômodo por não ter sido avisada do encontro entre o presidente e o governador Cláudio Castro (PL).

A desatenção aconteceu até com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que não foi convidado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para o anúncio da segunda edição do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), em Alagoas. Esse foi um dos fatores determinantes para o atrito às vésperas da votação da medida provisória de reestruturação do governo.

Outro ministro que já foi alvo de queixas é o do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que esteve no Ceará e não convidou os parlamentares do estado.

Lula tem feito reuniões ministeriais de alinhamento com frequência. A última aconteceu na comemoração dos 100 dias do governo.

O encontro foi um dos motivos pelos quais a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ganhou sobrevida no primeiro escalão do governo. Ela pediu para participar da reunião e apresentar um balanço das ações da pasta.