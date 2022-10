Lula deve anunciar apoio a Marília Arraes em Pernambuco

As duas adversárias acumulam pontos em comum nas trajetórias pessoais e políticas, além de uma boa relação

Juliana Braga

Brasília, DF

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar até esta sexta-feira (7) apoio à candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, Marília Arraes.

Havia conversas entre PT e PSDB para que o ex-presidente se mantivesse neutro na disputa e, assim, não desequilibrasse o jogo contra Raquel Lyra (PSDB).

Simone Tebet (MDB), agora apoiadora de Lula, argumentou em favor da tucana, que teve papel importante para que o PSDB topasse apoiar a candidatura presidencial da senadora.

Mas pesou em favor de Marília o fato de que ela já tem uma imagem mais identificada com Lula. Além disso, o Solidariedade já está na coligação desde o início.

Com as passagens de Marília Arraes e Raquel Lyra para o segundo turno, Pernambuco terá uma mulher à frente do governo pela primeira vez.

As duas adversárias acumulam pontos em comum nas trajetórias pessoais e políticas, além de uma boa relação. Ambas deixaram o PSB alegando falta de espaço. Agora, fizeram a sigla perder a primeira eleição no estado desde 2006.