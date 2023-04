Lula desembarca em Xangai, na China

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, compradora de 27% de tudo que foi exportado pelo país no ano passado

Quase 30 horas depois de embarcar em um avião na Base Aérea de Brasília, com escalas em Lisboa, em Portugal, e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou em Xangai, na China.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, compradora de 27% de tudo que foi exportado pelo país no ano passado.

Em Xangai, Lula participa da posse de Dilma Rousseff como presidente do banco do Brics, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com solenidade marcada para amanhã (13). Já o encontro com o presidente chinês Xi Jinping está marcado para acontecer na sexta (14).

A viagem para o país asiático iria acontecer no final de março, mas precisou ser adiada após Lula ser diagnosticado com um quadro de pneumonia leve. Na comitiva do petista estão governadores, ministros, senadores e deputados federais.

O compromisso internacional gera uma grande expectativa para a agenda econômica, principalmente nos setores da agricultura, investimentos, ciência, tecnologia e meio ambiente.

A China é o destino principal dos produtos do agronegócio brasileiro. Em 2022, 31,9% da exportação nacional de produtos do setor teve Pequim como rota.

Depois de assumir a presidência pela 3ª vez, Lula disse que tinha como um dos objetivos reatar as relações diplomáticas e políticas com o governo de Xi Jinping, que ficou estremecida no governo Bolsonaro. É esperado que os dois países fechem cerca de 20 acordos.