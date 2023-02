Lula desembarca em SP após deslizamentos na região

Presidente aproveitava o Carnaval na Bahia, mas já se dirigiu ao estado paulista para auxiliar de perto o reparo à tragédia ocorrida no fim de semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na manhã desta segunda-feira (20) em São José dos Campos-SP para definir ações emergenciais de amparo após deslizamentos de terras deixarem 35 mortos e 40 soterrados em regiões do litoral paulista.

Lula estava na base naval de Aratu, na Bahia, aproveitando o feriado de Carnaval, mas decidiu interromper a folga e ir a São Paulo auxiliar nas medidas emergenciais. O presidente vai se reunir com o governador Tarcísio de Freitas e diversos ministros, entre eles Waldez Goes (Desenvolvimento Regional), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jader Filho (Cidades).

As chuvas se iniciaram no sábado (18). A cidade mais prejudicada é São Sebastião, onde já foi decretado estado de calamidade pública. Muitas pessoas não conseguem contato com parentes que vivem na região, mas a orientação da Defesa Civil estadual é de que a população evite ir para o litoral norte até que a situação esteja controlada.