Lula desembarca em Nova Délhi para participar de reunião de cúpula do G20

O chefe do Executivo chegou acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou nesta sexta-feira, 8, em Nova Délhi para participar do encontro de cúpula das 20 maiores economias do globo (G20) que ocorre no fim de semana, na mesma cidade, na Índia.

Os dois partiram na sequência para o Hotel Taj Palace.

O chefe do Executivo inicia no sábado, 9, pela manhã uma agenda intensa na cúpula e há a previsão de participar de pelo menos quatro reuniões bilaterais com outros chefes de Estado e de governo.

Estadão conteúdo