Lula deixa cúpula do G7 sem encontrar Zelenski e Merz

JULIA CHAIB

KANANASKIS, CANADÁ (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou a cúpula do G7 nesta terça-feira (17) sem conseguir conversar com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, prevista para ser sua principal reunião na viagem ao Canadá, que sedia o evento.

Segundo o Palácio do Planalto, o cancelamento do encontro, que ocorreria às 17h30 (20h30 de Brasília) desta terça, ocorreu devido a problemas de agenda dos dois líderes. Os trabalhos da cúpula nesta terça começaram com mais de uma hora de atraso. De acordo com o Planalto, isso teria impedido Lula e Zelenski de conseguir ter a reunião bilateral e deixar o local a tempo de pegar os voos para retorno aos seus países.

O atraso também levou o premiê alemão, Friedrich Merz, a cancelar o encontro bilateral que também teria com Lula. Por fim, o presidente brasileiro reuniu-se formalmente com o premiê do Canadá, Mark Carney, e informalmente com os representantes de Coreia do Sul, México, Índia e África do Sul.

Este seria o segundo encontro de Lula com Zelenski. A última vez que eles se reuniram foi em setembro de 2023, às margens da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, meses depois de um desencontro na cúpula do G7 em Hiroshima (Japão), em maio, ter impossibilitado uma reunião. Foi o próprio Zelenski quem pediu a conversa com o petista nesta semana. A agenda poderia servir ao presidente para equilibrar as críticas que recebeu na recente visita à Rússia.