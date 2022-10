Lula defende peça do PT que associa Bolsonaro a canibalismo

‘Não é invenção, não é fake news, não é maldade nossa’, disse o petista

O candidato do PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a propaganda de sua campanha que associa o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao canibalismo. “Não é a campanha do Lula que está falando. Aquilo é ele falando. Não é invenção, não é fake news, não é maldade nossa”, disse o petista.

A campanha ressuscitou entrevista de 2016 de Bolsonaro ao jornal The New York Times. “Eles cozinham o índio, é a cultura deles. O corpo. Para comer. Daí o cara: ‘Se for, tem que comer!’ Falei: ‘Eu como!’”, declarou Bolsonaro na época.

Lula participou de ato em Campinas (SP), ao lado do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do candidato do PT ao governo do Estado, Fernando Haddad. O petista acusou Bolsonaro de usar a máquina pública na corrida eleitoral. “Ele está agindo como se o Brasil fosse coisa particular.”

Estadão Conteúdo