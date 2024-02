Lula dedica primeiro dia no Egito a visitar pirâmides

Lula deve ser reunir com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi. O Itamaraty afirmou que os dois discutirão as mudanças climáticas e a guerra entre Israel e Hamas

São Paulo, 14 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou ontem no Egito, primeira parada de um giro internacional que inclui Etiópia e Guiana. Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, ele visitou as pirâmides e a esfinge, como fez há 20 anos, quando esteve pela primeira vez no Cairo, no seu primeiro mandato.

Hoje, Lula deve ser reunir com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi. Em comunicado, o Itamaraty afirmou que os dois discutirão as mudanças climáticas e a guerra entre Israel e Hamas. O governo do Egito foi crucial para a retirada de mais de 100 brasileiros da Faixa de Gaza e é protagonista nas negociações de um acordo de paz entre Israel e Hamas.

O roteiro oficial de Lula inclui também uma passagem pela Etiópia, entre os dias 16 e 18, e pela Guiana, antes da volta a Brasília. Desde o início do ano, Egito e Etiópia também integram o Brics, bloco de países emergentes do qual o Brasil é fundador

REUNIÕES

Durante a viagem, Lula deve se reunir também com secretário-geral da ONU, António Guterres, com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, e participar de um assembleia da União Africana, bloco que passou a integrar o G-20, grupo das maiores economias do mundo, do qual o Brasil ocupa a presidência rotativa.

