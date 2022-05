Lula cobra respeito a Dilma e defende diálogo com quem votou pelo impeachment

“Quero que o Brasil lembre que a Dilma foi vítima de golpe, de armação (…) Tivemos um presidente da Câmara que queria prejudicar o governo

Victoria Azevedo

São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou respeito a ex-presidente Dilma Rousseff em uma entrevista nesta terça (31) e defendeu o diálogo com parlamentares que defenderam o impeachment da petista.

“Quero que o Brasil lembre que a Dilma foi vítima de golpe, de armação (…) Tivemos um presidente da Câmara que trabalhava com o intuito de prejudicar o governo. Era tudo para evitar que a Dilma governasse, tudo para evitar que desse certo o governo”, disse Lula em entrevista à rádio Bandeirantes FM de Porto Alegre.

“Olha, vocês precisam a aprender a ter respeito pela presidente Dilma, porque poucas vezes na história deste país a gente teve uma mulher da qualidade dela”, continuou o ex-presidente.

Ao ser questionado sobre o fato de que mantém diálogo com parlamentares que votaram a favor do impeachment, o ex-presidente minimizou essa crítica e afirmou que não faz política “parado no tempo e no espaço”.

“Faço política vivendo o momento em que estou vivendo. Agora, estou conversando com muita gente que participou do golpe da Dilma, porque se não conversar não faz política, você não avança na relação política com o Congresso Nacional e com os partidos”, afirmou Lula.

Ao ser questionado sobre o apoio do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que será seu vice na chapa presidencial, ao impeachment, Lula negou e afirmou que Alckmin “é um homem de bem”. “Não só era contra, como ele pediu um parecer de advogado que deu parecer contra o impechment. Alckmin é um homem de bem que vai me ajudar de forma extraordinária a consertar este país.”