Lula cobra ministérios para garantir acessibilidade no MCMV e serviços públicos

Em sua avaliação, é preciso que os serviços públicos e casas do Minha Casa, Minha Vida se adaptem à realidade das pessoas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cobrou que os ministérios garantam acessibilidade às pessoas com deficiência em todas as suas dependências e serviços Em sua avaliação, é preciso que os serviços públicos e casas do Minha Casa, Minha Vida se adaptem à realidade das pessoas com deficiência.

“As pessoas com deficiência não são limitadas. Limitados são os ambientes físicos que as pessoas com deficiência precisam enfrentar”, afirmou. “Limitado não é quem tem uma determinada deficiência, é quem pensa que é bom e não quer enxergar, ouvir e ter sensibilidade com as pessoas.”

As declarações ocorreram durante o lançamento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – o Novo Viver Sem Limite, nesta quinta-feira, 23, no Palácio do Planalto. O programa contará com o investimento de cerca de R$ 6,5 bilhões pelos próximos anos.

No evento, Lula cobrou que o Ministério das Cidades leve em conta a “realidade de todos” na construção de casas do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. “Viver sem limite é viver em plenitude”, disse. “Assim, como todo brasileiro e toda brasileira, merecem tudo o que o Estado tem a obrigação de oferecer a elas.”

O presidente citou a “falta de atenção” do poder público e “insensibilidade” de setores da sociedade. “A criança com deficiência não é um ser fadado ao isolamento; ela tem direito de aprender e a conviver com todo mundo”, cobrou o presidente.

São cerca de 100 ações previstas no plano lançado que serão desenvolvidas a partir dos eixos gestão e participação social; enfrentamento ao capacitismo e à violência; acessibilidade e tecnologia assistiva; e promoção do direito à educação, à assistência social, à saúde e aos demais direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

Estadão Conteúdo