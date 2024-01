Lula cita “pacto” entre Bolsonaro e polícias em atos golpistas

O estopim dos ataques foi no dia 8 de janeiro de 2023, quando um grupo de contrários ao governo Lula invadiu e destruiu as sedes do STF e do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (05), que havia um “pacto” entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), as polícias do DF e a Polícia do Exército durante os ataques antidemocráticos ocorridos em 12 de dezembro de 2022. “Aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse”, disse o mandatário em entrevista ao jornal O Globo.

Na data, após a diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal em Brasília.

“Tinha havido aquela atuação canalha que envolveu inclusive gente de Brasília, quando tacaram fogo em ônibus no dia em que fui diplomado. Eu estava no hotel assistindo eles queimando ônibus, carro e a polícia acompanhando sem fazer nada. Havia, na verdade, um pacto entre o ex-presidente da República, o governador de Brasília e a polícia, tanto a do Exército quanto a do DF. Isso havia, inclusive, policiais federais participando”, afirmou.

Dias depois, na véspera de Natal, um outro grupo tentou explodir uma bomba em um caminhão próximo ao aeroporto de Brasília. “Não precisamos levar muito a sério o significado da palavra democracia. Democracia é o direito de a gente divergir, discordar, falar o que quer desde que respeite os direitos dos outros e as instituições que nós criamos para garantir a própria democracia”, continuou.

O estopim dos ataques foi no dia 8 de janeiro de 2023, quando um grupo de contrários ao governo Lula invadiu e destruiu as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Próximo a completar um ano, o governo prepara um ato para relembrar os atos antidemocráticos. Além de Lula, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do STF, Luís Roberto Barroso, e os ministros de Estado também participarão do evento.