Lula chega à África do Sul para reunião do Brics

Por volta das 5h do horário de Brasília, 10h do horário local, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da reunião do Brics, grupo de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico.

A 15ª Cúpula do Brics acontece de terça (22) a quinta (24) e, entre outros assuntos, vai decidir quais serão os critérios para incluir novos países na equipe. Hoje, o bloco tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A Rússia, um dos países do bloco, não vai mandar seu chefe de Estado. Essa será a primeira reunião desde que começou a guerra na Ucrânia, em fevereiro do ano passado. O Tribunal Penal Internacional (TPI) expediu um mandado de prisão contra ele, e por isso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, vai em seu lugar.

Na reunião, Lula deve reforçar a ideia da criação de uma moeda única para o bloco com o objetivo de reduzir a dependência do dólar. A Rússia, porém, considera que isso não seria possível a curto prazo.

Os países que já demonstraram interesse em participar do bloco são: Argélia, Argentina, Arábia Saudita, Bangladesh, Bahrein, Belarus, Bolívia, Cuba, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Honduras, Indonésia, Irã, Cazaquistão, Kuwait, Marrocos, Nigéria, Palestina, Senegal, Tailândia, Venezuela e Vietnã.

