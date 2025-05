Lula cancela agendas e despacha do Alvorada nesta terça, após passar mal por labirintite

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai despachar do Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 27. Lula tinha previsão de participar de uma reunião com reitores no Palácio do Planalto e depois de ir ao Itamaraty para um evento de comemoração do Dia do Diplomata.

No primeiro encontro, Lula será representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana, segundo a Secom. No Itamaraty, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Na manhã desta terça-feira, 27, Lula recebeu a médica Ana Germoglio, que acompanha o presidente. Os sintomas de labirintite devem passar dentro de um prazo de 24 a 48 horas, segundo a Secom. O presidente está medicado.

Apesar de Lula ter cancelado sua agenda no Palácio do Planalto nesta terça-feira, não há previsão de uma nova ida ao hospital ou de um boletim médico até o fim do dia.

Estadão Conteúdo