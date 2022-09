Lula busca atrair eleitores antibolsonaritas de Ciro para vencer no 1º turno

Os lulistas avaliam que seu candidato bateu no teto, e que para ganhar no primeiro turno é preciso atrair a parte dos apoiadores do adversário

Fábio Zanini

São Paulo, SP A subida de tom da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Ciro Gomes (PDT) vai além de uma reação ao pedetista, que chamou o filho do ex-presidente de de ladrão, entre outros ataques.

Haddad lidera em SP com 36%, seguido de Tarcísio com 21% e Rodrigo, com 14%, mostra Ipec

Os lulistas avaliam que seu candidato bateu no teto, e que para ganhar no primeiro turno é preciso atrair a parte dos apoiadores do adversário que se definem como de centro-esquerda. Como mostrou o Datafolha, 35% dos eleitores 'volatéis' de Ciro poderiam votar em Lula. Caracterizar Ciro como uma espécie de neobolsonarista ajudaria a descolar dele uma parte dos eleitores que defendem a democracia e poderiam migrar para Lula. "Ciro virou a tchutchuca do Bolsonaro", diz o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG). Para o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), "a postura do Ciro pode fazer uma parte dos eleitores dele perceber que só Lula tem condições de derrotar Bolsonaro". Já o secretário-geral da legenda, Paulo Teixeira (PT-SP), diz que o foco é nos eleitores que veem "risco à democracia".