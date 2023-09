Lula avisa ministra sobre exoneração

Buscando o apoio do Congresso, o governo Lula já está há quase dois meses buscando uma pasta para dar ao centrão

Na tarde de ontem (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou com a ministra Ana Moser, do Esporte, sobre sua exoneração do cargo. A troca ocorre para acomodar o centrão, já que o PP, partido de Arthur Maia, presidente da Câmara, deve assumir a pasta com o deputado André Fufuca (MA). O anúncio deve ocorrer ainda hoje (6).

Além do que já é função do ministério, a ideia é de que a pasta passe a concentrar também parte do orçamento das apostas esportivas. O PP, porém, considera o ministério ‘fraco’, e queria o Ministério do Desenvolvimento Social, comandado hoje por Wellington Dias.

Caso seja confirmada a exoneração de Ana Moser, ela será a segunda ministra mulher a deixar o governo Lula. Em junho, Daniela Carneiro deixou o Turismo. Além delas, o Gabinete Institucional de Segurança (GSI) também passou por mudança, já que Gonçalves Dias pediu demissão em meio a polêmicas do 8 de janeiro.

Outra mudança que pode acontecer é no Ministério de Portos e Aeroportos, que hoje é comandado por Márcio França (PSB). Silvio Costa Filho pode assumir a pasta.