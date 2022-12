Lula anuncia novos ministros e líderes do Congresso. Confira os nomes

Os novos nomes se juntam aos outros 21 ministros antes definidos

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (29), novos nomes de ministros do próximo governo. O pronunciamento foi feito no auditório do CCBB, em Brasília-DF, sede do governo de transição.

Nomes como Simone Tebet e Sonia Guajajara, que já eram previstos, se confirmaram. A previsão de três nomes do União Brasil também foi ratificada. O mesmo ocorreu com PSD e MDB.

Os nomes anunciados hoje são:

Alexandre Silveira (PSD-MG) – Ministério de Minas e Energia

Ana Moser (sem partido) – Ministério do Esporte

André de Paula (PSD-PE) – Ministério da Pesca

Carlos Fávaro (PSD-MT) – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Luppi (PDT-SP) – Ministério da Previdência

Daniela do Waguinho (União Brasil) – Ministério do Turismo

Gonçalves Dias (sem partido) – Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Jader Barbalho Filho (MDB-PA) – Ministério das Cidades

Juscelino Filho (União Brasil – MA) – Ministério das Comunicações

Marina Silva (Rede-SP) – Ministério do Meio Ambiente

Paulo Pimenta (PT-RS)- Secretaria de Comunicação Social

Paulo Teixeira (PT-SP) – Ministério do Desenvolvimento Agrário

Renan Filho (MDB-AL) – Ministério dos Transportes

Simone Tebet (MDB-MS) – Ministério do Planejamento e Orçamento

Sonia Guajajara (Psol-SP) – Ministério dos Povos Originários

Waldez Góes (União Brasil-AP) – Ministério do Integração Nacional e Desenvolvimento Regional

Lula confirmou também os líderes do governo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional. José Guimarães (PT-CE), Jacques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues são os nomes, respectivamente.

O futuro presidente exaltou a presença de uma indíngena à frente dos Povos Originários e a quantidade de mulheres chefes de ministérios. O presidente garantiu ainda que o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) será um indígena. “Eles já estão mais do que preparados para tomar conta dos seus problemas.”

Lula declarou que “a construção do governo continua”, inclusive depois da posse presidencial. Os futuros ministros receberão relatórios com o atual cenário e, a partir daí, começarão a trabalhar nas respectivas pastas. O presidente disse que vai se reunir com os nomes anunciados e, em seguida, com os governadores de todo o país para falar de infraestrutura nacional. “Dinheiro no orçamento a gente tem muito pouco. Mesmo assim, sempre aparece um pouco de dinheiro, e se a Receita trabalhar muito, ela tem possibilidade de arrecadar um pouco mais.”

Os novos nomes se juntam aos outros 21 ministros antes definidos. São eles:

Alexandre Padilha – Ministério das Relações Institucionais

Anielle Franco – Ministério da Igualdade Racial

Camilo Santana – Ministério da Educação

Cida Gonçalves – Ministério das Mulheres

Esther Dweck – Ministério da Gestão e Inovação

Fernando Haddad – Ministério da Fazenda

Flávio Dino – Ministério da Justiça e Segurança Pública

Geraldo Alckmin – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Jorge Messias – Advocacia-Geral da União

José Múcio Monteiro – Ministério da Defesa

Luciana Santos – Ministério da Ciência e Tecnologia

Luiz Marinho – Ministério do Trabalho

Márcio França – Ministério dos Portos e Aeroportos

Márcio Macedo – Secretaria-Geral da Presidência

Margareth Menezes – Ministério da Cultura

Mauro Vieira – Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty)

Nísia Trindade – Ministério da Saúde

Rui Costa – Casa Civil

Silvio Almeida – Ministério dos Direitos Humanos

Vinícius Marques – Controladoria-Geral da União

Wellington Dias – Ministério do Desenvolvimento Social

Negociação

O anúncio ocorre aos 45 do segundo tempo devido a negociações nos bastidores. O União Brasil e o MDB, por exemplo, travaram conversas para definições dos nomes indicados às pastas. O presidente do União, Luciano Bivar, esteve reunido com Lula durante a manhã de hoje debatendo os nomes do partido que receberiam cadeiras

O ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, por exemplo, é governador do Amapá pelo PDT, mas se filiará ao União Brasil, sendo o terceiro membro do partido no governo Lula. Outro nome recém-definido é o de Daniela do Waguinho, deputada federal pelo Rio de Janeiro.