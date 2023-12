Lula afirma que Dino fica na Justiça até 8 de janeiro

Os recados foram dados ontem, na última reunião ministerial do ano, no Planalto

Brasília, 20 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, que teve o nome aprovado para o Supremo Tribunal Federal pelo Senado na semana passada, ficará à frente da pasta até 8 de janeiro. Ao brincar sobre o “ministro comunista”, Lula pediu que seja justo e disse que não lhe cabe dar entrevistas nem palpites sobre julgamentos

Os recados foram dados ontem, na última reunião ministerial do ano, no Planalto. De acordo com Lula, na Corte não pode prevalecer visão ideológica. “Ali (no STF), meu caro Flávio Dino, com a sua competência, só tem uma coisa que você não pode trair, que é seu compromisso com o povo brasileiro e com a verdade”, declarou. “Espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo”, disse o presidente ao auxiliar.

Estadão Conteúdo