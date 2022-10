Luiz Inácio Lula da Silva vence eleições

Com 50,83% dos votos válidos até o fechamento desta reportagem, o petista venceu as eleições contra o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido neste domingo (30) para ser o novo presidente da República do Brasil. Será o terceiro mandato de Lula, que já esteve à frente do Palácio do Planalto de 2003 a 2010.

Com 50,83% dos votos válidos até o fechamento desta reportagem, o petista venceu as eleições contra o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que deixará o cargo em 1º de janeiro.

Mais cedo, ao ir votar, Lula afirmou que hoje era o “dia mais importante” de sua vida. Com a volta do PT ao poder, também foi eleito o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, atualmente filiado ao PSB e que já foi adversário político do novo presidente em 2006. À época das eleições que reelegeram o petista para o segundo mandato, Alckmin, então candidato pelo PSDB, criticava o PT pelo escândalo de compra de votos no Congresso Nacional, conhecido como Mensalão.

Trajetória política

Com 77 anos, o novo presidente eleito começou sua trajetória política como sindicatista durante a ditadura militar, quando liderou grandes greves de trabalhadores no ABC Paulista. Durante a redemocratização, Lula chegou a fundar o PT em 1980, sendo posteriormente uma das principais lideranças do movimento das Diretas Já durante a abertura política.

Em 1986, o ex-metalúrgico se elegeu deputado federal pelo estado de São Paulo com votação recorde. Três anos depois, concorreu pela primeira vez à presidência da República e foi ao segundo turno contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello.

O petista também foi candidato em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002 para exercer o primeiro mandato de presidente da República.

Durante seus dois primeiros governos, o Brasil viveu um momento de prosperidade social e econômica, sendo beneficiado pelos altos preços das commodities no mundo, triplicando o PIB per capita no país.

No plano internacional, os governos do petista fizeram com que o Brasil ganhasse respeitabilidade junto a outros países do mundo, tendo incentivado acordos econômicos bilaterais e multilaterais.

A popularidade de Lula ao deixar o governo em janeiro de 2011 também o permitiu eleger a sucessora meses antes. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), porém, sofreu impeachment em 2016, seis anos após assumir o primeiro mandato.

Em 2018, contudo, o petista chegou a ser preso após decisão do ex-juiz da Lava jato de Curitiba Sérgio Moro, que chegou a assumir um cargo no governo do opositor Jair Bolsonaro (PL), meses depois.