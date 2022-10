Acompanhe a apuração de votos do 2º turno

Os dados com a contagem dos votos nos 26 estados e no Distrito Federal serão disponibilizados após o encerramento da votação

A partir das 17 horas a apuração dos votos deste segundo turno para presidente da República e governadores de 12 estados começará a ser divulgada pelos canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados com a contagem dos votos nos 26 estados e no Distrito Federal serão disponibilizados após o encerramento da votação.

A norma do tribunal abrange todos os procedimentos básicos do dia de eleição, como o fluxo de votação, as fases de apuração, a totalização e a diplomação dos eleitos.

Essa regra ainda não se aplica ao voto no exterior, onde a votação ocorrerá das 8h às 17h conforme o horário de cada localidade.

Os resultados podem ser acompanhados em tempo real pelo aplicativo Resultados, disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play, podendo ser baixo gratuitamente, ou pelo site do TSE.