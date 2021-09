Luciano Hang diz que hoje pode ser “o melhor dia da CPI”

Sem habeas corpus para poder ficar calado, empresário bolsonarista depõe hoje à comissão

O empresário bolsonarista Luciano Hang depõe nesta quarta-feira (29) à CPI da Pandemia. Ao chegar no Senado, Hang declarou que “talvez hoje será o melhor dia da CPI”.

“Quero dar tempo pros senadores poderem fazer as suas perguntas, mas também quero tempo para poder dar a minha resposta. Talvez hoje, senhores senadores, seja o melhor dia da CPI”, declarou o bolsonarista, prometendo uma “fala tranquila” durante o depoimento. “Quem tem argumentos não precisa aumentar a voz.”

“Venho com o coração aberto, com essa expectativa de acreditar que gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Vou dar todo respeito, toda gentileza aos senhores senadores”, prometeu.

Hang deve ser perguntado sobre a participação dele no “gabinete paralelo” — como era chamado o grupo de empresários e médicos que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia do novo coronavírus. O empresário também poderá ser questionado se de fato mudou o obituário da mãe, Regina Hang, para esconder que a idosa tomou medicamentos ineficazes contra a covid.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirma que Hang tentou lucrar com a compra de vacinas contra a covid. “Ele tem envolvimento óbvio no gabinete paralelo e, negacionista que é, quando houve a oportunidade de ganhar dinheiro vendendo vacina, também se entregou a esse negócio juntamente com o Carlos Wizard para beneficiar a Precisa. Porque, no caso da Covaxin, que a Câmara chegou a aprovar a autorização para venda de vacinas à iniciativa privada, o que foi barrado pelo Senado Federal, eles se envolveram diretamente nisso”, diz Renan.

O depoimento deve começar por volta de 11h. Assista ao vivo: