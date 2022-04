Livro com que Moro diz ter aprendido a ler saiu no Brasil quando ex-juiz era criança

A Biblioteca Nacional, contudo, informa que a obra entrou no seu acervo em 1973, ou seja, um ano após o nascimento de Moro

João Perassolo

São Paulo, SP

O ex-juiz Sergio Moro se viu no centro de uma polêmica no Twitter nesta quarta (20), após fazer um post em homenagem ao Dia do Livro Infantil, comemorado na segunda (18), no qual afirma que aprendeu a ler com a obra “Dendeleão”.

Diversos usuários apontaram o que seria um equívoco de Moro, com a informação de que o livro teria sido publicado pela primeira vez no país em 1995, ou seja, ele teria se alfabetizado com 22 ou 23 anos de idade.

A Biblioteca Nacional, contudo, informa que a obra entrou no seu acervo em 1973, ou seja, um ano após o nascimento de Moro. Por meio de sua assessoria, o ex-ministro da Justiça afirma que aprendeu a ler com quatro anos de idade. “Esse livro marcou minha infância”, ele diz.

“Tinha fixação por leões. Pedia a minha mãe que lesse o livro a toda hora. Um dia me disse: aprenda a ler se gosta tanto. Daí aprendi”, acrescentou no Twitter, num post em que fala que o livro saiu nos anos 1970.

O livro do escritor e ilustrador americano Don Freeman foi publicado pela primeira vez em 1964. Conta a história de um leão que se arruma para uma festa com vestuário da moda mas, ao chegar na recepção, não é reconhecido na porta. Uma tempestade faz com que ele volte a ter sua aparência antiga. Ele então retorna ao festejo e finalmente pode entrar e aproveitar.

A Ediouro contratou o livro e sua tradução para o português nos anos 1970 –em 1995 foi publicada uma nova edição, momento em que a obra voltou a circular.