Lira pede renúncia de presidente da Petrobras: “Saia!!!”

Após novo reajuste no valor da gasolina e do diesel, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pediu, nesta sexta-feira (17), a renúncia imediata do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho.

“O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa –o Brasil– e, pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país”, escreveu o presidente da casa em suas redes sociais.

Mais cedo, a estatal anunciou novo aumento nos preços médios de venda da gasolina em 5,2% e do diesel em 14,2%. Segundo a Petrobras, o mercado de petróleo passou por mudanças estruturais e é necessário uma convergência com os preços internacionais.

“Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia!!! Pois sua gestão é um ato de terroristmo corporativo”, finalizou Lira.

Com isso, o valor do litro da gasolina vai de R$ 3,86 para R$ 4,06. O último aumento de preços foi há pouco mais de um mês, no dia 11 de maio.

Já o litro do diesel vai passar de R$ 4,91 para R$ 5,61. O último reajuste foi um dia antes do da gasolina, no dia 10.