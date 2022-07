Líderes de caminhoneiros dizem que auxílio faz pouca diferença e não irão aos atos do 7 de Setembro

“Existe uma ala de 30% que ainda anda nessa questão de defender governo. Acho que isso prejudica muito a nossa categoria”, afirma Wallace Landim

Com a data marcada para o recebimento das primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro no dia 9 de agosto, lideranças da categoria afirmam que a ajuda não deve fazer muita diferença e que não pretendem aderir a atos em apoio ao presidente Bolsonaro no 7 de Setembro.

José Roberto Stringasci, presidente da associação de caminhoneiros ANTB, diz que alguns motoristas podem aderir às manifestações isoladamente, mas também não vê apoio por meio das entidades. Segundo ele, o auxílio pode servir para pagar prestações de pneus ou bancar alimentação, mas não deve resolver o problema.

Em 2021, as manifestações bolsonaristas no feriado de 7 de Setembro dividiram a categoria. Os líderes das entidades, no entanto, chamaram os atos de antidemocráticos e desvinculados da pauta caminhoneira.