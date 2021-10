Lewandowski fará a abertura do lançamento do Instituto Direito e Periferia em SP

O diálogo será mediado pela jornalista Daniela Lima, da CNN. Convidados como Gregorio Duvivier, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e o coordenador do grupo Prerrogativas Marco Aurélio de Carvalho, entre outros, farão saudações iniciais

Mônica Bergamo

São Paulo-SP

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski fará a abertura do evento de lançamento do Idep (Instituto Direito e Periferia), ao lado da escritora Juliana Borges. O diálogo será mediado pela jornalista Daniela Lima, da CNN. Convidados como Gregorio Duvivier, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e o coordenador do grupo Prerrogativas Marco Aurélio de Carvalho, entre outros, farão saudações iniciais.

O Idep é um coletivo que reúne operadores do Direito e lideranças da periferia para responder a demandas jurídicas da população dessas áreas da cidade de São Paulo, além de ministrar cursos e seminários gratuitos.

O evento será às 18h e a inscrição para acompanhar os debates pode ser feita neste link.