Leite: não soube dos dados sobre desmatamento antes da COP-26 como se noticiou

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, negou nesta segunda, 22, que tivesse tido conhecimento dos dados sobre desmatamento antes de ir a Glasgow participar da COP-26, como chegou a ser noticiado. “Não soube dos dados sobre desmatamento antes da COP como se noticiou”, garantiu.

Na semana passada foi divulgado que houve uma alta de 22% do desmatamento da Amazônia do ano passado para este ano. “O contato que tivemos com esses dados foi no mesmo momento que a sociedade teve”, reforçou durante entrevista coletiva para fazer um balanço da participação do Brasil na COP-26.

O ministro disse que ele não está diretamente negociando o Fundo Amazônia e que o assunto também não foi levado à COP-26. “Está com a vice-presidência”, disse, acrescentando que aguarda posição da Alemanha e da Noruega sobre mais oportunidades do uso dos recursos. “Queremos eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia.”

‘Frustração’

Leite criticou mais uma vez os países desenvolvidos por não darem à questão do financiamento o mesmo peso remetido às metas climáticas durante a COP-26, que ocorreu na Escócia. “Houve gigantesca frustração global em relação a financiamento climático”, avaliou durante entrevista coletiva para fazer um balanço da participação do Brasil na COP-26.

De acordo com ele, as nações mais poluidoras não se prepararam para essa Conferência do Clima, que ocorreu no início do mês. “Os países do G7, principalmente, não fizeram lição de casa”, disse em relação ao grupo formado pelas sete maiores economias do globo.

