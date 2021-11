Leia na íntegra discurso de Moro durante ato de filiação

Moro chegou a usar um ‘caco’ para dizer “Chega de orçamento secreto”, entre várias outras críticas ao governo Bolsonaro

O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro discursou na manhã desta quarta-feira (10) durante o ato que marcou a filiação dele ao Podemos. A cerimônia ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF. O discurso do presidenciável conteve várias críticas ao governo Bolsonaro.

Durante a leitura, Moro chegou a improvisar e para criticar o chamado orçamento secreto, cujo governo tentou aprovar no Supremo Tribunal Federal (STF), mas sofreu derrota na última terça (10). O discurso continha a frase “Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha”. Assim que leu, o ex-juiz foi aplaudido e esperou as palmas cessarem para complementar: “Chega de orçamento secreto”, o que não estava escrito no documento.

Moro explicou ainda por que quebrou a própria promessa de que jamais entraria para a política. Ele contou que recebeu convite do presidente Jair Bolsonaro em 2018 para ser ministro da Justiça e, como juiz da Lava Jato, se sentiu “no dever de ajudar”. Em seguida, o ex-ministro declarou que deixou a pasta porque não teve ajuda do governo para combater a corrupção.

“O meu desejo era de continuar atuando como ministro em favor dos brasileiros. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio, eu acreditava em uma missão. Queria combater a corrupção, mas, para isso, precisava do apoio do governo, e esse apoio foi negado”, disparou. “Quando vi meu trabalho boicotado e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa”, concluiu Moro.

Leia na íntegra o discurso de Sergio Moro, impresso antes da cerimônia:

Discurso Sergio Moro by Jornal de Brasília on Scribd