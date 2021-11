“Juros ainda vão subir mais neste governo”, dispara Moro

Ex-ministro afirma que “o país se encontra num rumo errado”. Moro realizou hoje ato de filiação ao Podemos

O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro fez projeção sobre o futuro do país no que diz respeito à economia. Para Moro, os juros “vão subir mais” no governo Bolsonaro. As declarações foram dadas na manhã desta quarta-feira (10) durante ato de filiação ao Podemos, em Brasília-DF.

“Mesmo com o fim da pandemia, a economia não vai bem. As pessoas ainda estão sofrendo. Há brasileiros passando fome. E isso eu tenho certeza que dói no íntimo de cada um de nós. A inflação está muito alta. Os técnicos falam em um número, mas quem vai no posto de gasolina, quem vai na padaria, sabe que é muito mais”, declarou Moro, que não se intitula candidato à Presidência, mas é um dos nomes em pesquisas relacionadas ao tema.

Em seguida, Moro declarou que os juros serão ainda maiores durante a gestão de Jair Bolsonaro, e que isso ocorre porque “o país se encontra num rumo errado”. “Os juros subiram, dificultando ainda mais a vida do empresário, do agricultor ou das pessoas comuns. E os juros ainda vão subir mais neste governo, isso vai tornar a vida das pessoas mais difícil. Não digo isso porque sou pessimista. Mas é porque o país se encontra no rumo errado”, disparou.

Moro explica o porquê de o país supostamente estar no rumo errado. “É só olhar o número elevado de pessoas desempregadas. E há quanto tempo essas coisas estão assim? Desde a época do governo do PT, o desemprego começou a crescer e não parou mais. São atualmente mais de 14 milhões de desempregados, sem contar aqueles que já desistiram de procurar emprego. E não vemos perspectivas próximas de melhorar”, pontuou.

Depois, o ex-ministro fez um paralelo com o combate à corrupção e, novamente, criticou o governo Bolsonaro. “Ao mesmo tempo, os avanços no combate a corrupção perderam força. Foram aprovadas medidas que dificultam o trabalho da polícia, de juízes e de procuradores. É mentira dizer que acabou a corrupção quando, na verdade, enfraqueceram as ferramentas pra combatê-la”.

