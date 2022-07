Kassab oficializa que PSD não apoiará nenhum presidenciável

De acordo com o ex-ministro, o partido não tem “unidade para caminhar coligados com um candidato de outro partido”

O presidente nacional do PSD (Partido Social Democrático) Gilberto Kassab anunciou nesta quinta-feira (14) nas redes sociais que o partido não irá apoiar nenhum candidato à Presidência, adotando a neutralidade na eleição.

“A constatação é que não temos unidade para caminhar coligados com um candidato de outro partido. Diante das opções existentes, haveria preferências diversas no partido não apenas quando consideramos o Brasil, mas em instâncias partidárias dentro de Estados e, até, de municípios”, escreveu o presidente do PSD.

Segundo Kassab, a sigla desejava organizar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco para o cargo de presidente da República. No entanto, o parlamentar decidiu manter-se na sua atual função de presidente do Senado -o que resultou em uma consulta nacional pelo partido, cujas descobertas levaram a essa nova decisão comunicada por Kassab.

“Tínhamos o melhor pré-candidato, o senador Rodrigo Pacheco. A sigla estava unida em torno de sua candidatura”, afirmou Kassab, continuando: “Diante do convite, recebido com grande entusiasmo, Pacheco ponderou ao longo de meses e se convenceu da importância de sua presença à frente da presidência do Senado ao longo do processo eleitoral, papel fundamental para garantir a estabilidade institucional do Brasil”.

Ao final de seu posicionamento, o presidente do PSD sugere oficialmente a posição neutra para a sigla.

“Encaminho como proposta para nossa Convenção Nacional que o Partido Social Democrático adote a neutralidade nesta eleição presidencial”.

PACHECO RECEBEU LULA

O senador Rodrigo Pacheco, teve seu primeiro encontro oficial com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente e candidato para a Presidência da República. Na reunião, o presidente do Senado garantiu que há apoio institucional para garantir eleições livres e posse do presidente eleito.

“O mais importante foi a posição do presidente do Congresso Nacional no sentido de que o Congresso será um espaço importante de garantia da democracia, garantia da realização de eleições livres e garantia de que quem ganhar a eleição vai tomar posse”, disse o senador Humberto Costa (PT-PE) a jornalistas após o encontro.