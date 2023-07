Justiça torna réu homem que ofendeu Zanin em aeroporto de Brasília

O juiz Tarcísio de Moraes Souza, da 6ª Vara Criminal de Brasília, considerou presentes os indícios de autoria e materialidade no pedido

CONSTANÇA REZENDE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) decidiu tornar réu, na quinta-feira (27), Luiz Carlos Basseto Júnior, que ofendeu e ameaçou Cristiano Zanin em um banheiro do aeroporto de Brasília, em 11 de janeiro.

Nomeado no dia 5 como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), em decreto assinado pelo presidente Lula (PT), Zanin tomará posse na corte no dia 3 de agosto.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público pelo crime de injúria.

Além disso, determinou que Basseto Júnior apresente, no prazo de dez dias, resposta escrita acerca dos fatos, bem como se pretende constituir advogado para a sua defesa.

Além disso, determinou que Basseto Júnior apresente, no prazo de dez dias, resposta escrita acerca dos fatos, bem como se pretende constituir advogado para a sua defesa.

O acusado filmou a própria abordagem a Zanin. Ele disse: “Parece destino. O pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui”, diz o agressor, que aparece usando máscara. Ele também chama Zanin de “safado” e “vagabundo”.

Em seguida, passou a ameaçar agredir fisicamente o defensor do presidente. “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. […] Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua”, afirma, ao que Zanin, que não responde às agressões, deixa o local.

Zanin assumirá a vaga aberta em abril no STF com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Advogado do presidente Lula nos processos da Lava Jato, Zanin teve seu nome chancelado pelo Senado por 58 votos a 18.

Antes da aprovação pelo plenário do Senado, Zanin passou por sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa, onde também teve seu nome aprovado, por 21 votos a 5.

A sabatina transcorreu sem sobressaltos e com elogios ao advogado, inclusive de senadores críticos a Lula, com menções positivas sobretudo ao perfil garantista de Zanin –ou seja, que reforça o direito de ampla defesa de acusados e investigados.

A escolha de Lula foi alvo de questionamentos de que poderia representar uma violação ao princípio da impessoalidade.