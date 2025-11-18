Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro após operação que investiga fraude bilionária no sistema financeiro

A Justiça Federal de São Paulo decidiu manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro após audiência de custódia realizada no início da noite desta terça-feira (18/11). O fundador e controlador do Banco Master foi detido no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsificados envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília (BRB).

A defesa de Vorcaro informou que ingressará com pedido de habeas corpus. Em nota, os advogados afirmaram que o banqueiro foi preso na noite de segunda-feira (18/11) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde embarcaria para Dubai. Segundo a defesa, o executivo havia anunciado, horas antes, a venda do Banco Master e pretendia viajar para se reunir com os compradores.

Os representantes do banqueiro acrescentaram que, no mesmo dia, tanto ele quanto o próprio Banco Master colocaram-se à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, fornecer informações e participar de oitivas — inclusive com a presença do próprio Vorcaro.

A operação da Polícia Federal, conduzida nesta terça-feira, apura um esquema de comercialização de títulos de crédito supostamente inexistentes. Segundo informações presentes no processo, o Banco Master teria adquirido carteiras de crédito sem realizar qualquer pagamento e, posteriormente, repassado esses ativos ao BRB por cerca de R$ 12 bilhões, valor dividido em duas parcelas ao longo de dois meses.