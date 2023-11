Justiça devolve comando do PDT do Ceará a Cid Gomes

A decisão liminar devolve o controle do diretório ao senador Cid Gomes, em mais um episódio da disputa interna entre os irmãos Cid e Ciro Gomes

Rio, 13 – O juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, da 3.ª Vara Cível de Fortaleza, suspendeu, na sexta-feira, 10, a intervenção do comando nacional do PDT no diretório estadual da legenda no Ceará. A decisão liminar devolve o controle do diretório ao senador Cid Gomes, em mais um episódio da disputa interna entre os irmãos Cid e Ciro Gomes.

O magistrado suspendeu, ainda, o processo ético-disciplinar aberto contra Cid. A intervenção havia sido determinada pela executiva do partido depois de reunião acalorada marcada por troca de ofensas entre os irmãos Gomes.

Procurados, Cid Gomes e o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, não se manifestaram. Aliado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), Figueiredo defende a sua reeleição, enquanto outros consideram alternativas.

Estadão Conteúdo