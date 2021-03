Juiz que determinou fechamento do Instituto Lula conduzirá o caso no DF

No ano de 2017, o magistrado ficou conhecido por determinar a suspensão das atividades realizadas no instituto

Nesta terça-feira, o juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª vara federal do DF, ficará responsável por analisara acusação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por suposto recebimento de vantagens indevidas da construtora Odebrecht para as obras do Instituto Lula. As informações são do Jornal Extra.

No ano de 2017, o magistrado ficou conhecido por determinar a suspensão das atividades realizadas no instituto.

A análise do processo foi destinada para Ricardo Leite após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin anular as condenações que havia contra o petista na Justiça Federal do Paraná, além de repassar os casos para a Justiça Federal do DF.