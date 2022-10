José Serra diz que votará em Lula e Tarcísio de Freitas

Com o posicionamento em apoio ao petista, Serra se une a contemporâneos seus do PSDB, como Aloysio Nunes

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O senador José Serra (PSDB-SP) disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial e em Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição para o governo de São Paulo.

“Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas”, diz o ex-governador do estado.

Com o posicionamento em apoio ao petista, Serra se une a contemporâneos seus do PSDB, como Aloysio Nunes. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sinalizou apoio a Lula, mas sem dizer explicitamente. No primeiro turno, Serra apoiou Simone Tebet (MDB).