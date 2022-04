José Serra assina pedido para instalação da ‘CPI do MEC’

Com o endosso de Serra, já são 25 assinaturas no total, o que deixa Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do pedido de instauração da Comissão

O senador José Serra (PSDB-SP) disse nesta terça-feira, 12, que assinou requerimento para instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado, com o objetivo de investigar o gabinete paralelo no Ministério da Educação (MEC). “As denúncias de corrupção no Ministério da Educação são graves e caberá novamente ao Senado apurar os fatos”, afirmou o tucano em publicação no Twitter.

Com o endosso de Serra, já são 25 assinaturas no total, o que deixa Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do pedido de instauração da Comissão, mais próximo de alcançar o número mínimo de 27 parlamentares necessários para a abertura da CPI. O senador espera reunir 29 nomes até esta quarta-feira, 13.

O quórum já havia sido alcançado na última sexta-feira, 8, mas três senadores recuaram: Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Styvenson Valentim (Podemos-AC) e Weverton Rocha (PDT-MA).

